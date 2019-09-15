波蘭最新發布新的概念裝甲車，它以獵殺敵方主力戰車為設計理念，裝備了多達24枚的硫磺石反戰車飛彈(Brimstone missile)，這款尚未命名的裝甲車，或許可稱為「戰車殺手」。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，波蘭是一個夾在兩大軍事巨人之間的國家，東臨俄羅斯，西與德國接攘。在歷史上，曾經3段被俄、德瓜分而亡國，即使在一戰後成功復國，但是到了第二次世界大戰爆發前，波蘭又被納粹德國和蘇聯同步入侵，即使納粹德國崩亡，但是蘇聯勢力又全面接管波蘭，並在冷戰期間被迫加入華沙條約集團，真是無比悲哀。直到1989年波蘭以非暴力的方式推垮了共產集團才算迎來新生。

今天，波蘭是北約東翼的主要部分，即使與德國的邦誼已經穩固，但是東邊的俄國仍然是主要威脅，波蘭對俄國仍然有強烈的不安感，特別是莫斯科有著龐大數量的的主力戰車群。

最近，波蘭發布了一種新式的驅逐戰車(Tank destroyer)，驅逐戰車裝備有火力和機動性，旨在以機動性與火力消滅主力戰車。雖然有時候驅逐戰車與主力戰車外觀相似，但驅逐戰車犧牲了裝甲能力，以便以速度佔得優勢地位。

這型波蘭驅逐戰車是波蘭PZG公司和歐洲MBDA集團的合作產品。它借用了冷戰時期的蘇聯BMP-1步兵戰車底盤，上層安裝箱式飛彈發射器，內裝有12枚硫磺石反戰車飛彈，另外的基礎武裝是美國製的.50重型機槍。

雖然在步兵戰車上安裝反戰車飛彈並不稀奇，比如美軍M2 布萊德雷( Bradley)也有拖式反戰車飛彈，但是數量最多就8枚。即使是公認最有威力的「空中戰車殺手」AH-64阿帕契戰鬥直升機，最多也只能攜帶16枚地獄火飛彈。可見一次安裝24枚的步兵戰車，絕對稱得上是破天荒之設計。

硫磺石飛彈是英國開發的中程重型反戰車飛彈。外型類似於美國的AGM-144地獄火反戰車飛彈(Hellfire)，而且與最新的地獄火一樣，硫磺石使用毫米波雷達導引來定位和識別裝甲車，射程可達到12公里，這也使得這款波蘭的戰車殺手極有威力。

但是它有一處與地獄火不同，硫磺石具有特的間接射擊能力，能夠先向廣義的目標區域發射，然後飛彈自行定位並攻擊它找到的任何敵方坦克和裝甲車輛。

波蘭的這款概念驅逐戰車，代表了一種新式的不對稱戰法，以數量少、火力強悍的裝甲車，以齊射飛彈的方式，可在幾分鐘內，將大量敵方戰車群變成一堆燃燒殘骸。

(中時電子報)