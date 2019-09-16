快艇前鋒哈瑞爾最近改行當間諜了嗎？由於今年7月重新回到大牌經紀人瑞奇保羅麾下，哈瑞爾透露曾在共同訓練時，暗中仔細觀察「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯的搭配模式，哈瑞爾公開聲稱將會告訴快艇隊友，但拒絕公開。

「瑞奇保羅的經紀公司『Klutch』，旗下球員都會抽出時間一起練球，經紀公司與簽約球員都很專業，」哈瑞爾在《ESPN》節目中表示，「我從來不會遠離籃球，也不會享受漫長假期，而是四處找尋打球機會，因為我想感受籃球氛圍。」

「沒錯！我一直在暗中觀察詹姆斯和安東尼戴維斯如何配合，一直擔任快艇球探，」哈瑞爾說，「具體如何等到新球季就見分曉，我現在還不能公開，否則他們就會改變，但我會把這些東西透露給隊友，畢竟下季我們擁有全新陣容。」

事實上比起紐約內戰，新球季的洛杉磯內戰更受外界矚目，究竟是擁有詹姆斯、安東尼戴維斯的湖人比較強大？還是找來「頂薪雙鋒」里歐納德、保羅喬治的快艇更加優異？接下來等到新球季開打，就可知道哪一隊才是洛杉磯最強！

(中時電子報)