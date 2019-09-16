儘管「字母哥」阿提托康波跟公鹿還有兩年5300萬美元合約，公鹿總管霍斯特卻已宣告，明年夏天將給字母哥史上最貴的5年2.47億美元(約台幣76億)續約條件，除了想要長期留住這名上季年度MVP，更要打消其他球隊招募念頭。

「首先，我們現在能夠給出的答案，是我們暫時不可談判或討論這些事情，」霍斯特表示，「但對阿提托康波來說，從現在開始的一年後，他將有資格拿到超級頂薪的續約合同，我唯一可以保證的是，他在明年夏天絕對會拿到頂薪合約。」

由於阿提托康波拿下上季年度MVP，具備拿到超級頂薪資格，公鹿可以給他團隊薪資空間35％，也就是5年2.47億美元的續約條件，可是一切仍看字母哥的態度，雖然他也說過很想長留公鹿，可是公鹿下個球季的表現也很關鍵。

「我們努力創造一種環境與文化，讓球員每天都想打球，想在最高水平贏球，這是我們的責任，」霍斯特表示，「我們上季獲得很大進步，會繼續在這樣的基礎上建設，給阿提托康波做出正確決定的機會，他就可能很長時間都是公鹿的人。」

如同霍斯特所說，上季拿下聯盟戰績第1的公鹿，今年夏天跟米德頓、布魯克羅培茲、喬治希爾等人續約，雖走了布羅格登，卻補進柯佛與羅賓羅培茲，整體而言實力還比上季更強，新球季的目標當然不僅闖進總冠軍賽，更想成功奪冠。

(中時電子報)