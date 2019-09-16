本週星座運勢命理老師許睿光老師表示，金星與水星都走到了天秤座，這會使得屬於風象星座的天秤、水瓶以及雙子感覺到人際間的聯繫突然變得熱絡，開始要跟很多人談很多的事情，也可能會有很多合作的計畫。而太陽跟火星依然在處女座，屬於土象星座的處女、金牛、魔羯在這段時間工作、財運方面都還是不錯，可以趁著它們還在處女座時多多把握最後的好機會。

但月亮有較激烈的相位，此相位將會引起一些人際關係當中的不安，以及心情上的焦慮等等，12星座的朋友在這段時間都要特別留意跟主管、上司或者是朋友間的相處，這當中也許會有很多人際上的壓力席捲而來，也要多多照顧到自己的心情。

運勢大旺：

●天秤 ♎️ 人際走旺 貴人出現

●處女 ♍️ 工作事業 穩定進展

●金牛 ♉️ 轉換契機 更上層樓

●魔羯 ♑️ 辛勤付出 大有收穫

運勢平穩：

●水瓶 ♒️ 海外機緣 注意資源方面衝突

●雙子 ♊️ 戀愛投資 生活愜意

●巨蟹 ♋️ 家庭聚會 感覺幸福

●天蠍 ♏️ 回歸自我 暗地桃花

要注意：

●獅子 ♌️ 注意人際 保健身體

●牡羊 ♈️ 人際起伏 調節情緒

●雙魚 ♓️ 伴侶合夥 理性溝通

●射手 ♐️ 面對質疑 要務實理性

➤加碼

財運最旺：處女 ♍️

桃花最旺：天秤 ♎️

事業最旺：魔羯 ♑️

睿光談星座 2019/09/15~09/21

(中時電子報)