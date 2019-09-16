變天！氣象局一張圖曝降雨熱區「連濕6天」（資料照）

周一（16日）臺灣北部及東北部地區有短暫陣雨，南部、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；午後南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，周一臺灣附近水氣多、環境風場仍為東北風，迎風面的北部及東北部地區降雨機率較高、有短暫陣雨。南部、花東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨。南部地區則是要注意午後變天，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局也在臉書粉絲專頁PO出一張圖秒懂一周天氣，周一(16日)北部及東半部短暫陣雨，中部山區及南部午後局部雷陣雨。周二、周三(17日、18日)水氣稍微減少，但北台灣仍有小範圍短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周四至周六(19日至21日)低壓帶影響，氣象局表示北部、南部及東半部會斷斷續續降雨，中部地區雲量也增多，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象專家彭啟明在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，未來一周天氣變動性較大，「主要是台灣東邊大範圍低壓帶中的低壓系統陸續會有新的發展變化」，不排除有接近台灣的機會，如果靠近台灣的話，下週二之後的天氣有進一步轉差的可能性，「東北部、中南部水氣多」。但是他也提醒，低壓帶中的天氣系統變化大，仍須再觀察。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，周四前持續吹著東北風，北部宜蘭有雨，濕濕涼涼的；南部及各地山區則是午後有雷陣雨，其他各地天氣都還不錯。雖然氣象上的定義還沒有真正入秋，但已經有秋意了，這是大低壓環流帶給台灣的東北風。

(中時電子報)