通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

42歲女星何妤玟婚後生下2個女兒，近日卻在節目驚爆與老公處於停機狀態，為了誘惑老公，她甚至還去做私密處緊實手術，可惜對方還是無動於衷，而命理師江嘉葉就特意幫她通靈觀察，找出夫妻間沒「性趣」的問題點。

通靈大師江嘉葉通靈觀察何妤玟的子宮和私密處，發現其私密處氣場很強，是慾望很高的女人，「但可惜後臀弱，老公的那話兒得不到暖和舒暢，當然就『性』趣缺缺」，加上何妤玟命格中的「性」宮位有煞氣，因此得不到滿足愉快的性生活。

另外，從何妤玟夫妻宮看的話，夫妻緣淡，感情失意，夫妻情愛雖然不美滿，但有穩定的氣場，丈夫能給家裡安定的助力，保持家庭和平氣氛，家庭責任感重，婚姻是穩定的。

江嘉葉說，何妤玟草根個性，嘴唇有氣，型美話多，與人相處親和力強，活潑外向，小聰明多，智慧少，能力強，就是淑女禮節規矩不夠，但隨著年齡增長，智慧也會慢慢增加，行為作風也會漸漸優雅。

(中時電子報)