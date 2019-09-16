【HANDCLAP】2週間で10㎏痩せるダンス 踊ってみた（影/三上悠亜 YouTube）

有「國民AV女優」稱號的三上悠亞，是許多人心目中的女神，童顏卻有33F、22、35的魔鬼身材，擄獲許多粉絲的心。近日她在個人 YouTube 頻道曝一支運動短片，其中更是讓三上悠亞一邊「啪啪啪」拍手，一邊發出哀嚎聲，嬌喘連連卻又認真跳動的模樣，讓許多網友看了直呼受不了。

三上悠亞穿著黑長褲白上衣，內搭黑色運動內衣，露出纖小蠻腰，隨著音樂開始舞蹈動作，還要手腳不停交換拍打，使得胸前長輩與渾圓美尻也跟著節奏晃不停。更令人驚喜的是，三上悠亞因為「激烈運動」，不時發出「嗚、啊、哈」嬌喘聲，但她仍堅持完成揮汗運動，高舉雙手拍動，甩頭小跑步長達3分半，甚至還可以邊跳舞邊配合動作擺出放電的表情，真不愧是現今最強暗黑偶像。

在音樂聲停止後，三上悠亞秒喊：「不行了，真累人！」此時背景音告知：「跳滿15分鐘為止，一起加油吧！」，讓她一聽只能撒嬌求饒：「再跳一次？不行啦～」

為何要拍這支影片？三上悠亞說這是介紹目前在日本很流行，號稱跟著跳，兩週內可以瘦身 10 公斤。影片一PO出後，許多網友則是把焦點都放在三上悠亞身上，大讚「太可愛了」、「只有我聽見那些喘息聲嗎」、「這個運動很可以」。

(中時電子報)