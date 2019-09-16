黃子佼身為金鐘常勝軍，今年對他而言相當特別，不僅入圍電視、廣播金鐘4大獎項，連一手提攜他的恩師張小燕也獲頒終身成就獎，甚至也與交往多年的孟耿如決定邁入人生下個階段「婚姻」。回首入行31年來的風風雨雨，他坦言，現階段對自己而言的重要排序，先是感情，生活次之，第三才是工作。

黃子佼曾對外透露，從小經歷讓他很沒安全感，這分安全感，他這幾年總算在孟耿如身上尋回，談到未婚妻，他眼神溫柔，「有一個人陪著你，或說哄著你，我們在外面打仗時要廣結善緣、以和為貴，不管誰怎麼虧、怎麼損、誰錄影不配合，都盡量笑笑的，我都回家倒垃圾給孟耿如小姐。」剛沒感性兩句，他又回復幽默口吻，「她真的是一個非常好的廚餘處理機，也是洗碗機、洗衣機，反正她把我所有不快樂的事情都處理掉了。」

張小燕（下左）與黃子佼（上右）、孟耿如（上左）、陳大天一起慶祝生日，感情非常好。（摘自黃子佼IG）

兩人被視為天作之合，但黃子佼透露，他們也有拌嘴的時候，他形容得有趣，「耿如脾氣不『單純』，她是非常有主見的女孩，這也是我欣賞她的地方。」孟耿如的有主見讓他深愛，但也因為這樣意見不合，他笑說：「像我很喜歡吃麻油腰花，她非常不喜歡，兩人會有一些小鬥嘴，我覺得這就是生活的小情趣。」

他觀察自己在這分感情的蛻變，「應該是EQ越來越好，吵架難免，但總要有人退讓，我以前屬於火象星座，一定要把道理講到對方認同為止，但結果你會發現，女人其實只要一個擁抱就好，根本不用說那麼多。」他笑稱自己在當場把火苗滅了，2天後在花好月圓的氣氛下重提此事，很快就解決，「事緩則圓，這是最大的訓練，絕對不能提油救火。」

黃子佼（左）與卜學亮一起主持《超級同學會》，入圍本屆金鐘。（華視提供）



黃子佼16歲被張小燕簽下出道，今年師父獲頒終身成就獎，他的一舉一動受張小燕影響甚鉅，被問到恩師獲獎對他的象徵意義，他回應，「其實我也一直在想，到底我是不是在走小燕姊走過的路？但你說對於後輩的關愛或照顧，後來我發現是緣分，倒也沒有刻意，畢竟小燕姊當時是以經紀人的狀態，簽了很多藝人、歌手，我比較像是顧問，當他們有事的時候就來我這擲筊、問事。」

談到張小燕的教導方式，黃子佼出乎意料以「冷眼旁觀」形容，「小燕姊很像防護罩，出大事她出來擋一擋，小事情她很冷靜。」他認為自己是個很皮的孩子，又是牧羊座，小時候感情、副業經營、倒閉種種事情，總是讓師父頭痛不已，但兩人有獨特的相處模式，「我很感謝她的一點，她不是把你叫到辦公室臭罵一頓，而是請旁邊的人提醒你，做人要廣結善緣。我很感謝，她採取一個比較冷眼旁觀的方式，但我會隱約聽到她的血壓又飆高、氣喘又犯了的消息。」他坦言因為張小燕從不罵自己，所以他會越內疚，「這是一個很特別的關係，很像孫悟空頭上的金箍咒。」

黃子佼（左）16歲就被張小燕簽下出道，兩人師徒情誼橫跨半甲子。（資料照）

黃子佼也提及張小燕慈母的一面，包含對孟耿如視如己出，在徒弟需要時幫上一把，「我買房子時，小燕姊借我七位數，還免利息，她鼓勵我們成家。」他感性地說：「我覺得她甚至已經超越家人，我跟家人緣分本來就遠，有時候會覺得奇怪，老天是否開了玩笑，那種感覺不是單純家人，有時是朋友、師父，她的身分很錯綜複雜，但我要提親的時候她又變成媒婆。」

黃子佼感謝恩師張小燕一直以來的照顧。（粘耿豪攝）

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