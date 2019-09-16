出身軍人世家的北京女子菲菲，18年前嫁至台灣基隆，但隨著婚姻觸礁、丈夫要求離婚，讓她連生存都舉步維艱，自覺生命走到了低谷，差點拉著女兒尋死，但她最後不畏艱難，努力考上職業駕照成為UBER司機，為讓自己在台灣活下去，每天開車18小時也不嫌累，並從乘客的生命故事讓自己獲得「重生」的力量。

3年多前，菲菲不希望先生再前往北京駐點，希望他能留下來共同陪伴上國中的女兒度過叛逆期，打電話到電視台給先生的主管，要求別再讓先生派駐北京，沒想到丈夫得知後認為面子掛不住，竟以此為藉口對她提出離婚訴訟，同時停掉她所有的經濟來源。

菲菲說，她出身軍人世家，家庭教育很重「自尊」，丈夫提離婚當時覺得面子很掛不住，40多歲了才被拋棄，真是無顏面對遠在北京的親人，「真心換絕情，如何活下去？」那段時間，菲菲性格頓時從「豪爽大妞」成了「可悲小女人」，她只能邊打官司，邊終日以淚洗面，還曾20多天幾乎未曾進食，被親友拖去醫院急診，從鬼門關前救回。

即使菲菲命懸一線仍無法讓丈夫心軟，自他下決心離婚後，菲菲苦苦哀求老公為了孩子留下，丈夫也不為所動，而丈夫短暫回家一趟，菲菲費盡心思煮一桌好飯菜，但丈夫就是粒米不碰，放到酸臭都無動於衷。（未完）（記者／劉修銘）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)