暑假剛結束，許多家長擔憂孩子沉迷網路的情況更加嚴重，去年六月，世界衛生組織正式將「網路遊戲成癮」納入精神疾病。到底該如何戒斷？本刊試著找尋成功案例，好不容易終於找到願意現身說法的蔡豪人。

今年25歲的豪人，說自己從小學四、五年級就常常跑網咖。「連線的網路遊戲和以前的單機遊戲很不同，一點都不會無聊，而且人外有人、天外有天，永遠都有新刺激出現。」因為未成年受到法規限制，豪人只能放學後衝去網咖，但晚上10點就一定要回家。

不過，豪人也知道自己已經一步步陷進去。「高中時下課只有10分鐘，我會特地從4樓叫是狂奔下樓，再跑到隔壁棟二樓的圖書館使用電腦，就算只能玩一下下也好。」

真正沉淪是在18歲之後。「法律上認為我已經是個成人，但實際上我的心智年齡卻不是。」一領到機車駕照能證明年齡之後，彷彿把過去被限制的苦悶一口氣發出來似的，豪人當天立刻到網咖「包夜」玩通宵。

不過當時還有理智，知道自己沒有自制力，所以豪人只用一般無法上網的智障型手機，平時只能用學校圖書館的電腦玩遊戲，但就算如此，網癮還是愈來愈重，豪人漸漸變得不去上課，整天玩著遊戲。

其實豪人知道不能再繼續這樣，也試著改變自己，但終究無法控制自己，最後連學校重要考試都缺席。「當時明知道不去考試會很嚴重，但卻有另一個聲音說『再玩一場吧，之後補考就好啦！』」就這樣，豪人在大二那年被退學了。（未完）（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)