「鳳凰冠」中秋活動，邀請歌手許富凱（右）獻唱。（柯宗緯攝）

高雄隆大營建事業最新推案「鳳凰冠」首度公開，特別選在中秋節舉辦聯歡慶祝會。業者指出，8月起正式開盤銷售，前兩周即銷售30戶，目前已突破60戶，9月底前預計可達百戶。

隆大營建事業位於都會公園富都心、橋頭地方法院特區的最新案「鳳凰冠」，是繼鳳凰時代後，又一大規模鉅作，為感謝客戶熱愛支持，日前特別舉辦「中秋聯歡慶公開」活動，邀請冠軍歌王許富凱Live演唱、藝文表演、美拍體驗、美食市集，歡迎民眾前往同歡。

「鳳凰冠」將科技城新市鎮、都會公園富都心，搬進2-3房首購族生活核心，並以年輕人買得起的坪數規劃，加上輕鬆的付款方式，2房總價288萬起(需另購車位)，訂簽金準備8％，工程結構完工前0付款，入主2085坪超大泳池社區、地方法院高級住宅圈。社區規劃除泳池外另有多功能交誼廳、多功能娛樂室、羽球場、健身房、韻律教室、KTV室、兒童遊戲室等

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