國民黨總統參選人韓國瑜的民調數字這2個月下降，但從三重造勢盛況及拜廟時的人潮簇擁來看，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉以自身民調量化專業指出，太多人不願接受民調電話訪問，也是使民調失準的最關鍵原因。

胡幼偉在臉書分析說，先假設有些民調機構並未捏造數字，而是照一定程序做民調。從民調的技術面來看，不管是只市話民調，或是市話民調、手機民調都做。一開始確實是經由隨機抽樣，選出訪員要撥打的市話或手機號碼。問題是完成率經常只有4成，甚至更低，也就是說，打10通，只有4通願意回答。但這樣就不能交差了，因為要湊滿一定的完成份數，那就只好繼續再打電話，直到湊滿一定的完成份數。

但若一直湊份數，就可能出現兩個問題：

1.抽樣的隨機性被破壞了！也就是說，最後雖然是做完了1千多份，但已經距離最當初電腦隨機抽選好的樣本結構有一段差距。2. 一大票人聽到打來的是要做民調，就立馬掛電話，那麼是不是就表示，願意回答的，恐怕就是政治參與度比較高的「熱情份子」。這些數字，是各候選人目前民意支持度的「極限」還是「底數」？這就不一定了。因為無法知道，接到電話卻不願接受訪問的那一大群人，到底是支持誰？換言之，太多人根本不願接受民調電話訪問，這也是使民調數字失去參考價值的最關鍵原因。

胡幼偉表示，簡單來說，民調要比較準，先決條件就是，抽樣要夠隨機，而且電話訪問的完成率要高。而現在距投票日還有一段時間，用現在的民調數字，無法準確預測最後的選舉結果。未來可能發生的狀況，隨時可能造成選情的波動。

胡幼偉點出，從「勢」的角度來看，韓國瑜還是勢頭最猛的參選人，往後幾場大型造勢、10月訪美僑胞瘋狂的擁戴，以及副手的宣布，都會再拉抬韓的聲勢。而蔡英文總統現在不敢談政策，連怎樣讓人民有錢都不說了，雖猛打反中牌，但學位問題會對她有多大影響，都是問題！至於郭、王擬參選，受到鋪天蓋地式的批評，對他們又有多大傷害，也有待觀察。不過從「勢」來看，照這些趨勢走下去，韓比較可能會當選總統。

網友說：「依據我的觀察韓國瑜的庶民很多，多是隱性沉默的，每次造勢拜宮廟都有很多沒穿國旗衣服，但只要有韓的呼喚就會出來，像台中拜宮廟有7成是當地庶民自動自發出來挺韓國瑜。所以我認同胡教授的看法，也越來越有信心後勢看好韓國瑜，大家共同努力再拉票。」

(中時電子報)