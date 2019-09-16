◎中國時報

●沙烏地阿拉伯石油心臟地帶14日凌晨遭無人機攻擊，全球最大煉油廠與沙國第2大油田爆炸並陷入火海，生產被迫中止，該國每日減產一半原油，國際油價也恐因此飆升逾10％。葉門叛軍組織「青年運動」聲稱犯案，但美國國務卿蓬佩奧仍將矛頭指向該組織背後撐腰的伊朗，伊朗則揚言已準備好與美「全面開戰」。

●2020大選將近，前總統陳水扁頻頻踩紅線，繼日前公開演講呼籲票投「一邊一國行動黨」後，昨天又宣布將在凱達格蘭學校《國家領導與發展策略班》擔任講師，將親赴北部授課。扁並透露，民進黨下周六（28日）召開全代會，身為黨代表的他，已收到民進黨寄出的通知與出席證，似有出席之意。

●資深媒體人彭文正緊咬蔡英文總統偽造學歷，日前宣布籌組「倫敦5天4夜蔡同學論文聞香團」後公布行程，包括拜訪倫敦政經學院、召開國際記者會、並向法院正式提告。總統府昨表示，蔡總統的論文與學歷都真實無誤，也已對彭文正提告，就讓司法來釐清。

●蔡英文總統學歷風波愈演愈烈，繼蔡英文控告台大法律系名譽教授賀德芬後，日前也向台北地檢署追加告訴資深媒體人彭文正涉嫌妨害名譽。台北地檢署表示，賀德芬被控部分，檢方先前已簽分「他」字案，指派專案檢察官處理，因此彭文正被控部分，擬將併案偵辦。

◎旺報

●旺報觀點決定兩岸關係是否提前攤牌的兩顆不定時炸彈，一是介入香港反送中，二是修訂禁止代理人法案。近期民進黨政府謹慎應對反送中，宣示「難民法」排除陸港澳，等於拆除首顆炸彈。藉由台商返台出席秋節聯誼會之際，民進黨團釋出下會期「代理人法案」恐來不及審查的消息，政府應從善如流，在審慎應對香港局勢後，推遲「代理人法案」修訂，至少把兩岸關係維持在鬥而不破。

●大陸於8月1日起暫停47個城市居民赴台自由行政策，衝擊金門、澎湖及連江等離島觀光產業，離島3縣長於8月12日拜會大陸國台辦，15日傳出陸客小三通自由行將對離島進行政策鬆綁，三縣長對此均樂觀其成，也期待離島地區「自由行」鬆綁的曙光，可望再見人來人往的熱鬧景況。

●蔡政府此前低調應對香港眾志祕書長黃之鋒來台一事，現在又擬緩推禁止「中共代理人」修法，引發獨派與時力反諷打假球。但黨政人士直言，政府是在避免反送中與代理人議題成為「雙面刃」；太多的政治動作，可能正當化北京鎮壓香港的藉口，「不能落北京的口實。」

●針對民進黨立委有意暫緩「中共代理人」修法，時代力量黨主席徐永明14日在臉書發文，批評民進黨「一手賣『芒果乾』（亡國感），一手打假球」。對此，民進黨團書記長李俊俋昨天回應，他表示黨內意見針對立法範圍和界定尚在討論中，還未有定論，且9月新會期的主要任務是審查行政院總預算，而此會期又特別短，所以才會說「代理人法」不是會期一開議就一定必須先討論，更不代表打假球。

◎工商時報

●全球降息潮啟動，繼大陸降準2碼、歐洲央行也宣布降息並啟動QE（量化寬鬆），市場普遍預期19日美聯邦公開市場委員會（FOMC）將再次降息。法人指出，高殖利率、金融股、資產營建及高資本支出四大族群坐享低利率優勢，將是最大受惠者。

●沙烏地阿拉伯最大產油區在14日遭葉門武裝組織無人機攻擊後，沙國每日總產油量減半引起市場恐慌，就連美國也出面譴責伊朗是幕後主使。儘管沙國官員強調產量將在16日恢復正常，但分析師依舊估計油價開盤可能大漲5～10美元，如果沙國無法迅速恢復供油，油價甚至有可能飆高至每桶100美元。

●根據美國期貨業協會（FIA）統計，2018年全球期貨期權成交創下歷史新高紀錄後，2019年上半年全球期貨期權成交166億手，與2018年上半年同期相比增幅11％，估計今年將再創下歷史新高紀錄。台灣期貨交易所成交量也於2018年突破3億口，創下歷史新高紀錄，預期今年仍將再創佳績，台灣期貨交易量逐年成長，其中一部分原因來自於槓桿/反向ETF、以及期貨信託ETF成交活絡與規模成長之挹注，而這也正是將期貨現貨化，讓投資人能夠運用ETF，有機會進行短線價差交易。

●原本規畫耗資新台幣120億元的桃園亞矽創新研發園區開發案，中華電信董事長謝繼茂證實，中華電確定退出。

(中時電子報)