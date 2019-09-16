住戶們順利逃出，消防員一一確認身份。（黃世麒攝）

逃出的住戶心有餘悸，議論紛紛。（黃世麒攝）

警消現場戒備。（黃世麒攝）

台北市羅斯福路六段1間連棟式公寓16日清晨發生火警，消防隊獲報趕抵現場，發現疑似是後陽台洗衣機起火，趕緊佈水線灌救，所幸無人傷亡，順利逃出的住戶心有餘悸，議論紛紛。至於詳細起火原因，則由警消調查釐清中。

(中時 )