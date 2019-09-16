北市公寓火警 疑洗衣機起火釀禍 06:232019/09/16 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防隊派出雲梯車到場。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 住戶們順利逃出，消防員一一確認身份。（黃世麒攝） 逃出的住戶心有餘悸，議論紛紛。（黃世麒攝） 警消現場戒備。（黃世麒攝） 台北市羅斯福路六段1間連棟式公寓16日清晨發生火警，消防隊獲報趕抵現場，發現疑似是後陽台洗衣機起火，趕緊佈水線灌救，所幸無人傷亡，順利逃出的住戶心有餘悸，議論紛紛。至於詳細起火原因，則由警消調查釐清中。 (中時 ) #火警 #公寓 #洗衣機 #順利 #住戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 防治空汙成賣點「順天硯山行」打造全能呼吸宅 10:132019/09/12 生活 仁愛分局員警熱心協助 韓籍騎士順利登山 感激之情溢於言表 02:582019/09/14 生活 桃園鐵皮屋加蓋火警 2人受困獲救 19:342019/09/14 社會 三峽八條壽司驚傳火警 整間店幾乎全毀 08:502019/09/15 社會 三峽八條壽司驚傳火警 店面幾乎全毀 10:192019/09/15 社會 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 走完步道突然昏厥 男子魂斷太魯閣 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女半夜驚覺下體有怪手…睜眼一看竟是男友的爸 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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