9/16-9/22｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

有「國師」稱號的星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她指出本周的兩大星訊都是「大神級」，一是土星恢復順行，二是秋分即將來臨（一周後的週一），兩者都是會「帶來神轉折」。土星將在周三 （18日）順行，使得那些人的「籌備已久」、「隱藏的祕密計畫」、「名聲、地位更起」的企圖，都將往前推進、昭告天下。她鼓勵大家說，「那些害你綁手綁腳的困局，也將會有轉捩點」，因為「你將會想通了、不想再為大局而受糟踏」，成果與結論即將展現。

太陽處女尾聲，「健康問題＋完美主義」等能量被突顯，容易對不夠認真、專業的人看不順眼、或是得小心職場災害、同事間不滿爆發。在工作或生活的細節上，若能做些小調整，會有很好的收穫，本週就是一個大關，一定過得去，只是得「ㄍㄧㄥ一下」就是了。

太陽即將進入天秤，與天秤相關議題，包括「合作、婚姻、敵人」的問題即將會被受到關注。「對合作對象有無不滿、覺得違和呢？」「婚姻現在如何呢？」都會是一周後你必然得關注解決的重點。

重要星象：土星將順行，太陽處女尾聲，即將進入天秤座。

工作注意↓

金牛：注意與長官的溝通，請柔軟回應

雙子：驛馬星動，長見識、引動爆發力的時機

巨蟹：忙於應對突發工作，能量大爆發

天蠍：有機會與專業人士合作

桃花注意↓

白羊：因感恩所產生的情愫，應劃清界線

天秤：感情運極佳，告白容易成功

魔羯：朋友帶來的桃花，水到渠成、輕鬆面對

雙魚：平常心面對，避免因迷糊惹到對方

財運注意↓

獅子：金錢要量力而為，當心過度支出或被借錢

水瓶：謹慎理財，避免失誤或有人強搶工作

健康注意↓

處女：小心過勞引起疾病發作

射手：注意交通，避免用腦過度影響睡眠

(中時電子報)