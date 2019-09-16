曾揭發美國政府秘密監控計畫的「吹哨者」史諾登（Edward Snowden）近日接受法國媒體訪問，他暫居俄羅斯6年，很希望獲得法國庇護。

史諾登曾為美國國家安全局包商僱員，他於2013年揭露美國政府的大規模監控通訊及網路計畫，為避免被追緝，他離開美國，暫居俄羅斯。

法國的France Inter電台近期訪問史諾登，他說，誰都不希望法國變得像是那些不討人喜歡的國家，「整件事中最悲哀的是，一個美國吹哨者唯一可以說話的地方，不是在歐洲，而是這裡（指俄羅斯）」。

史諾登表示，他曾於2013年向法國申請庇護，當時總統是歐蘭德（Francois Hollande），他現在也很希望現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）同意給予庇護。史諾登在俄羅斯的居留效期是到2020年。

根據費加洛報（Le Figaro），史諾登曾向超過20國請求保護，包括法國及德國，但都被拒絕。

史諾登說，這不只是法國的問題，而是西方世界的問題，也是現存制度的問題，「保護吹哨者並沒有對立的意涵，接納一個像我這樣的人，不等於攻擊美國」。

費加洛報提到，史諾登將於9月17日出版回憶錄，在美、法、德、英等地上市。

法國世界報（Le Monde）率先公開新書片段，史諾登寫下，「我們於（2013年）6月23日降落在（俄羅斯首都莫斯科機場）謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo），這次中途停靠持續了將近6年。流亡就是無止盡的中途停靠」。

(中央社)