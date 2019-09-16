沙烏地阿拉伯2座重要石油設施遭葉門叛軍襲擊，恐讓國際油價飆漲2位數，美國總統川普非常火大，昨（15）日授權釋出戰備儲油，同時他也在推特開嗆，稱已經知道到攻擊幕後主使者，「美國槍已上膛」，就等沙國進一步確認後就會展開行動，暗示考慮對伊朗動武，白宮也傳來消息，並未排除軍事行動選項。

沙國國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2處重要油田及煉油設施，14日遭伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）以10架無人機攻擊，致使沙國被迫關閉境內近半石油設施，影響該國50%原油生產，更可能讓全球每日原油供應減少5%。

原油商品分析師已紛紛預期國際油價可能飆漲雙位數。對此，川普非常火大，他昨日在推特連發推文，「這可是一大堆油啊！」為避免油價大幅波動，他同時在推特宣布已授權動用戰備儲油，「如果有必要，我已經授權釋出戰備儲油，我相信這個數量未定的石油儲備將能讓市場供應充足。我也已經通知相關部門加速位在德州及其他州的輸油管線核准進度。」

川普在後續的推文展現出更為強硬的立場，他說，「沙烏地阿拉伯油田被攻擊，有理由相信我們已經知道誰是幕後主使者了，我們槍已上膛就等確認，等沙國消息，看他們認為是誰犯案，我們就會開始進行下一步。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮顧問康威（Kellyanne Conway）周日表示，川普手上有很多選項對付伊朗，當被記者提問時，他拒絕羅列目前華府考慮哪些軍事行動，也拒絕回應美方是否考慮空襲伊朗原油。

另外，有關他願意在無條件情況下會見伊朗官員的說法，他也在推特澄清報導並不正確。路透社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10日才表示，川普「準備好在無預設條件的情況下進行會面」。

(中時電子報)