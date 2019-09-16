「綜藝教母」張小燕近來雖鮮少公開亮相，但日前獲頒金鐘54終身成就獎，屆時也會出席領獎，不過已1年多沒更新臉書的她，昨(15日)竟發文了，而且還是為了總統大選，引起外界高度關注。

張小燕現在手上沒主持工作，全心休養中，不過近日有網友冒用她的名義，在知名論壇《Mobile01》發表支持韓國瑜的文章，這讓時隔14個月沒更新臉書動態的她，再次重啟發文，就是要澄清網路謠言，她透露「這次的選戰很熱鬧也很有趣，小燕姐還沒有決定要選誰，也沒有發表支持任何候選人的文章。」

另外，她也提醒大家，這是重大的事，「不能光聽別人的意見，要選自己覺得最適合的才是最好的」，最後還署名自己是「真正的小燕姐」，她也表示還有4個月可以好好觀察，「自己的總統自己選」，網友見她終於更新臉書，也直呼很想念她的節目，目前論壇的發文者也將文刪除，並道歉：「本人一時不查誤解，造成困擾非常抱歉。」

(中時電子報)