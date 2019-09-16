國民黨31位大老12日在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，訴求讓黨籍正式總統提名人韓國瑜能和鴻海集團創辦人郭台銘合作。但當天郭仍正式退出國民黨，讓人錯愕。對於郭是否參選還未可知。但若真參選對韓選情具有衝擊效應？或郭出來等於保送蔡英文？港媒也對郭參選撰文分析，直言要看打選戰的模式、及國民黨大老的影響有多大。

港媒《中評社》今撰文發表社評，對於力挽郭退黨，連戰帶頭發聲明可以得知，連家兩代過去20年內參與三場大型選舉皆失利，這次的郭柯結盟進軍2020之於連戰，挑起了2000年大選落敗的痛；之於連勝文則是2014年台北市長選舉被綠白結盟的柯文哲擊敗的怨。連家父子對2020大選的變局應是刻骨銘心，兩人火氣久久不能平息。

評論指出，郭台銘與連戰私交甚佳，連戰幾次訪陸見大陸領導人，郭台銘都是訪問團班底。連戰串聯的大老連署基本以連家軍為主，裡面有許多郭的好友，退黨聲明還直指不少連署人「人在曹營心在漢」。但郭若參選會對韓有衝擊效應嗎？評論分析，在藍營內存在兩種看法，只是促團結仍是黨內主旋律，認為郭參選對韓未必不好的人也不敢過度張揚，免得被認為是在挺郭。

評論稱，2020選舉，郭與柯的組合，既裂解藍也裂解綠，就目前來看，郭參選影響藍的多，柯參選影響綠的大，郭柯連盟對哪方衝擊大未可知。尤其，最近多數民調都顯示，在藍綠對決下蔡領先韓，郭參選形成三足鼎立挑起變局對蔡未必好，對韓未必不好。

但評論也坦言。國民黨訴求團結的說法，應是要看分裂出來的人是誰，是用什麼方式打選戰？在大數據、民調領引風騷後，國民黨大老的影響有多大？所謂「郭台銘出來等於保送蔡英文的說法。」是否成立？有待驗證。

(中時電子報)