天使隊大谷翔平手術成功之後，「神鱒」卓奧特(Mike Trout)跟著要動刀解決他的右腳問題，當然他剩餘例行賽也就此報銷。卓奧特右腳趾的疼痛十分嚴重，即使穿著拖鞋走路都受不了，之前暫時採用冷凍治療減緩疼痛。醫生診斷是摩頓氏神經瘤(Morton's Neuroma)，決定手術移除。

現在可以結算卓奧特本季的成績了，0.291打擊率、104打點、45轟(美聯第一)、上壘率0.438(美聯第一)、0.645長打率(美聯第一)、110次保送(美聯第一)、1.083攻擊指數(美聯第一)、勝利貢獻值8.3(美聯第一)。

45轟是卓奧特生涯新高，可惜沒能挑戰50轟大關。另有11次盜壘，在30轟以上的選手排名居次，而且只被抓過兩次，考量到他後來腳痛，這是很驚人的表現了。可惜卓奧特被保送太多，打數比44轟的索利亞(Jorge Soler)少了75次，最後大概拿不到生涯首次全壘打王。

卓奧特是大聯盟唯一的「4億男」，續約總值12年4.26億美元，亦是北美職業運動員空前的價碼。續約第一年就受傷固然遺憾，不過他這份數據當得起他的身價，美聯能稍微接近他的大概就是太空人布瑞格曼(Alex Bregman)。如果卓奧特沒傷肯定是MVP，現在布瑞格曼獲得了最後衝刺的機會，但要在兩周內追上的難度很高。

(中時電子報)