木炭民調。（摘自木炭民調水管網站）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

近來許多民調顯示國民黨總統候選人韓國瑜支持度持下滑，甚至連《中時》艾普羅民調都做出來韓國瑜民調呈現最後一名態勢，但有一街頭民調在韓國瑜的大本營高雄所做出的民調結果，韓國瑜的支持度遙遙領先總統蔡英文和鴻海創辦人郭台銘。

帳號木炭的Youtuber，日前在高雄岡山文賢市場做調查，街頭民調結果顯示，韓國瑜以23票的支持度，遙遙領先郭柯聯盟的9票和蔡英文的18票。對於這個結果，木炭表示，「由於我們做了3次，郭柯聯盟票數都是比較少的，所以我個人是比較不相信電視上新聞所說的，郭柯聯盟已經第一的數據，因為結果跟真的差很多，所以我個人認為郭柯聯盟還是處於最低的一個狀態，然後，目前蔡英文跟韓國瑜就是五五波」。

對於這個結果，批踢踢網友留言表示，「基層聲音就是如此，水真的變很快消，舊縣區有感」、「岡山不是眷村？」、「眷村55:45.....」、「高雄真的變好很多」、「韓和蔡誰會勝出目前不好判斷，但郭柯絕對不可能是第一」！

(中時電子報)