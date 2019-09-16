蔡英文昨南下替自己拚總統選舉外，也替總統府祕書長陳菊外甥、立委李昆澤力拚明年連任造勢固票，安排走訪的福氣教教會及明聖宮白龍庵、覆鼎金保安宮、港口慈濟宮都在李的三民、苓雅選區。有評論指出，蔡為了鞏固高雄立委選情，營造大團結氣勢。但也透露出，高雄市目前是國民黨執政，韓國瑜又是國民黨2020參選人，民進黨想要繼續包辦高雄立委席次恐會生變。

民進黨在高雄市執政20年，原高雄縣30年，未料在去年九合一選舉時，韓國瑜創造出「韓流」，使高雄綠地變藍天。隨著韓國瑜民調最近止跌回升，民進黨也開始動起來了！據中評社報導，蔡英文15日在陳菊、陳其邁等陪同下前往高雄參拜明聖宮白龍庵、覆鼎金保安宮、港口慈濟宮，一再強調蔡政府執政3年多的政績，就是希望喚回綠軍對民進黨的支持。

若韓國瑜氣勢上升，民進黨許多立委選區將拉警報。蔡英文到明聖宮白龍庵、覆鼎金保安宮參拜，加上福氣教會都位於三民區，透露出這個選區立委恐有點危險。而三民選區是現任立委李昆澤選區，李是陳菊的外甥，雖可能獲得較多資源，但也因此容易成為目標。這個選區政治實力相當，可說是高雄市立委韓流指標選區，蔡英文跟韓國瑜兩人在該選區，都有不能輸的壓力。

(中時電子報)