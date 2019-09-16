北市內湖區14日發生擄人案，警方在案發後25小時循線逮捕盧姓男子等3人，救出其中1名被害人，另1人歹徒得知警方攻堅，已先行將人釋放，昨天檢察官以妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪，向士林地院聲請羈押，昨晚間法官裁准羈押禁見。

45歲沈姓男子與31歲陸姓男子，14日下午在內湖一間控股公司內加班，盧姓嫌犯等10多人進入公司，要求公司朱負責人簽下1800萬人民幣的本票，約台幣7000多萬，沈公司特助、與陸姓友人2人出面與對方斡旋，最後被強行押走。

檢警接獲報案後，發現被害人被押到新北市新莊區，隨即屋內救出陸姓男子，並在新北市萬里救出沈姓男子，逮捕21歲盧姓等3人，以妨害自由等罪聲請羈押，法官認定，盧等3人犯罪嫌疑重大，且有事實足認其等有勾串共犯、證人、湮滅證據之虞，並嚴重危害社會治安，而有羈押必要，應均予羈押並均禁止接見通信。

(中時 )