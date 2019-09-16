汙水下水道系統為邁向國際化都市的指標，利用管線收集廢汙水，經適當處理符合放流水標準後再排放，改善居住環境衛生，並減低對河川汙染的負荷，但系統維護經費不菲，苗栗縣政府將對事業用戶徵收每度10元的汙水下水道使用費，明年元旦起實施。

汙水下水道系統為重要公共建設，目前苗縣汙水下水道系統依各鄉鎮人口密集度及水質水源保護區等需求，分別到達竹南頭份地區、頭屋鄉明德水庫、苗栗市，並各設置獨立的水資源回收中心，改善水汙染情況。

然而維持中心運作不易，系統管理維護經費高昂，為使汙水下水道系統永續經營，縣府水利處針對環保局所列管之汙水下水道系統到達區，並已納入汙水下水道系統的營利事業單位，為首波徵收對象。

水利處指出，考量使用費為徵收初期、系統仍在建設中，並參酌各縣市徵收辦理情形，自2020年1月1日起向事業用戶徵收每度10元的汙水下水道使用費，並委託自來水公司隨自來水費併同徵收，此案經8月苗栗縣議會臨時會通過。

水利處表示，汙水下水道接管後，一般用戶可免去抽水肥，居家環境品質可提升，而事業用戶廢汙水若符合《苗栗縣下水道管理自治條例》第23條之水質標準，納入系統也可節省汙水處理成本，鼓勵還沒納入系統的用戶配合政府辦理納管作業，為環境盡一份心力。

(中時 )