大貨車翻覆。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

只剩內線車道可通行。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

國道北上42.3公里林口路段，16日上午7點多發生重大交通事故，疑似大貨車失控，追撞前面多台轎車，至少有7台小轎車嚴重翻覆，輕則四輪朝天、重則撞成廢鐵，大貨車也往右翻覆佔據外線兩車道，桃園消防獲報加派人力馳援，目前已有7人送醫，其中2人傷勢嚴重。

國道一林口段7車連環撞2命危。

國一林口段7車連環撞，7輕傷2重傷。

目前僅剩最內線車道，車速不到30公里，已回堵到約3公里，適逢周一上班日，呼籲用路人提早改道。

(中時 )