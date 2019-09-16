國一林口段7車連環撞 7輕傷2重傷回堵3公里 08:272019/09/16 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小客車撞成廢鐵。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車翻覆。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真） 只剩內線車道可通行。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真） 國道北上42.3公里林口路段，16日上午7點多發生重大交通事故，疑似大貨車失控，追撞前面多台轎車，至少有7台小轎車嚴重翻覆，輕則四輪朝天、重則撞成廢鐵，大貨車也往右翻覆佔據外線兩車道，桃園消防獲報加派人力馳援，目前已有7人送醫，其中2人傷勢嚴重。 國道一林口段7車連環撞2命危。 國一林口段7車連環撞，7輕傷2重傷。 目前僅剩最內線車道，車速不到30公里，已回堵到約3公里，適逢周一上班日，呼籲用路人提早改道。 (中時 ) #公里 #大貨車 #車道 #廢鐵 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 全家出遊遇酒駕 爸醒來3女沒了 07:012019/09/13 日常 國道3路段紫爆 時速10幾公里 08:282019/09/13 生活 大貨車西濱挫鐵屎 6車輾過慘爆胎 17:072019/09/13 社會 世界最長跨海公鐵兩用大橋9月底貫通 明年通車 09:012019/09/15 兩岸 2015年軍改 二炮變身火箭軍 04:092019/09/15 焦點新聞 收假北返趁早 國5早上開始塞 04:092019/09/15 生活新聞 國5一早塞爆 國道下午9大地雷路段曝光 09:052019/09/15 生活 國5車多紫爆！八大地雷路段下午恐塞車 12:292019/09/15 生活 調和街人行道拓寬車道縮減 民憂大小車爭道 14:302019/09/15 生活 基市調和街人行道拓寬 挨轟車道變太窄 04:102019/09/16 地方新聞 社會熱門新聞 國一林口段 7車連環撞 5傷2命危回堵3公里 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 北京女兵來台 深夜載客救命 - 社會 走完步道突然昏厥 男子魂斷太魯閣 - 社會 法官沈迷賭博1年賭博100次 丟了工作 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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