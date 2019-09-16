9月15日，「秦始皇——中國第一個皇帝與兵馬俑」展覽在泰國曼谷國家博物館開幕。泰國副總理威薩努、副總理兼衛生部長阿努廷、大陸駐泰國大使呂健、泰國文化部部長伊提蓬等出席開幕式並參觀展覽。 這是被譽為「世界第八大奇蹟」的秦兵馬俑首次在泰國展出，共展示文物86件（組），其中一級文物有17件（組）。展覽將持續至12月15日結束。

(旺報 )