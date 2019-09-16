「秦兵馬俑展」首次在泰國展出 08:392019/09/16 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「秦兵馬俑展」首次在泰國展出。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月15日，「秦始皇——中國第一個皇帝與兵馬俑」展覽在泰國曼谷國家博物館開幕。泰國副總理威薩努、副總理兼衛生部長阿努廷、大陸駐泰國大使呂健、泰國文化部部長伊提蓬等出席開幕式並參觀展覽。 這是被譽為「世界第八大奇蹟」的秦兵馬俑首次在泰國展出，共展示文物86件（組），其中一級文物有17件（組）。展覽將持續至12月15日結束。 (旺報 ) #泰國 #展覽 #兵馬俑 #副總理 #文物 也許您會感興趣 推薦閱讀 啪到爽死 裸男G戴粉色套套慘斃命 16:302019/09/12 時事 先進製造技術展 10／2台中登場 04:102019/09/13 投資理財 童振源出使泰國兩年多 雙邊實質關係提升 21:112019/09/13 財經 匯率戰開打往哪躲？ 這國貨幣走挺湧投資熱 09:002019/09/14 財經 中職》泰國小妹Gail為悍將開球 超誠意用中文受訪 17:452019/09/14 體育 克里姆林宮珍寶 首亮相北京故宮 04:092019/09/15 話題觀察 罪犯來自新南向 詐欺酒駕激增 04:102019/09/15 社會新聞 泰國佛寺老虎近親繁殖 過半染病毒慘死 22:142019/09/15 國際 兩岸熱門新聞 旺報觀點》兩岸兩顆炸彈 請蔡政府都拆了吧 - 焦點新聞 - 旺報 隱形預警機 陸空警-200華麗轉身 - 焦點新聞 - 旺報 「郭退黨目的」網路投票 陸過半網民這麼看 - 兩岸 突圍！離島自由行鬆綁露曙光 - 焦點新聞 - 旺報 政總遭擲汽油彈 警水砲車回擊 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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