TF-X第5代隱形戰機

土耳其因堅持採購俄羅斯S-400防空系統，被美國踢出F-35計畫外後，盛傳由於莫斯科積極示好促銷，可能考慮買蘇-35，甚至蘇-57戰機。不過，也有消息傳出，安卡拉打算自製5代戰機。

據《國家利益》（The National Interest）網報導，安卡拉6月已在2019年巴黎航空展（Paris Air Show）中，展示了自製5代隱形戰機原型TF-X。土耳其航空航天工業（Turkish Aerospace Industries，TAI）總裁兼執行長柯提爾（Temel Kotil）說，他們展示的是TF-X的實體模型，但2023年就會打造完成，並預計會在2025年首飛，接著在2028年服役。

TAI負責構思並設計了TF-X，而該公司也打造了美國F-35戰機的中段機身。柯提爾說，這讓他們具備足夠的工業實力，以打造土耳其自製隱形戰機。

(中時電子報)