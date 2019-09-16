南韓媒體今天引述外交消息人士的話，北韓國務委員會委員長金正恩向美國總統川普轉送了非公開親筆信函，邀請川普召開第3次高峰會談並訪問平壤。

南韓「中央日報」今天在頭版頭條以「金正恩非公開親函 邀請川普訪問平壤」為標題，報導北韓和美國在檯面下積極推動川金3會的消息。

一名要求匿名的消息人士說：「包括光復節（8月15日）在內的上月第3週，金正恩向川普轉達了親筆信函」，這封信與川普於9月9日公開的金正恩親函是截然不同的另一封信，可說是一封邀請函。

川普曾於8月9日向媒體記者們說：「我昨天（8月8日）收到金正恩委員長透過專人送來的長達3頁的親筆信函，這封信函頗為肯定，我將會與他（金正恩）相見。」

當時川普透露，金正恩委員長在信中表示「韓美聯合訓練（8月11至20日）結束後將不再發射飛彈」，他對軍事演習表示不悅。

報導指出，就在川普公開金正恩的這封親函的一週後，金正恩又向川普送達新的親函，這實屬罕見。

報導稱，在金正恩表明對韓美聯合軍演不悅以及建議與美國重啟非核化協商之後，川普立即明確表態的情況下，金正恩又向川普送達一封非公開親函，被解讀為－為使非核化談判更趨具體化，希望透過層峰間的交流方式來敦促川普作出決斷。

消息人士指出：「究竟是建議在平壤召開第3次川金會，還是建議召開川金3會並邀請川普訪問平壤，目前尚不明確。」

南韓前高官表示，川普和金正恩今年6月30日在板門店聚首後，這兩個多月來，雙方展開了探索戰，美國的「大交易（big deal）」和北韓的「階段性」解決法，走在平行線上而無法拉近差距，才使得金正恩出面。

(中央社)