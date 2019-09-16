節目主持人彭文正等日前指控蔡英文總統的博士學位涉作假，已被蔡提告妨害名譽。但彭文正仍在節目放話，會一直追蔡總統的論文門直到明年1/11都不停歇，並要組「英倫五天四夜論文聞香團」。彭文正昨在臉書表示，英國當地律師去電援引英國資訊自由法，逼得(倫敦政經學院)校方退讓了。目前蔡英文的論文已可借閱，因此他赴倫敦多了一項使命，就是「影印論文帶回台灣」。

彭文正日前在《政經關不了》公布「英倫五天四夜論文聞香團」行程，並說，他已跟一位英國律師約好，商量在英國提告事宜。第四天可拜訪倫敦塔、西敏寺，下午的時間自由行。他則跟律師、國會議員約好「重頭戲」，拜訪倫敦政經學院（LSE），看看在這些人陪同下，能不能看看「蔡同學神祕消失又出現的論文」，並且詢問基於哪一條規定，不得引述、抄閱、影印?

昨日彭文正在臉書表示，「英國當地律師去電援引英國資訊自由法，逼得校方退讓了。五天四夜蔡同學論文聞香團增加了一項使命，影印論文帶回台灣，和二千三百五十萬-1的朋友們分享😄一切都是剛剛開始！」

但有網友在底下糾正彭文正說「彭教授，聽您口述蔡總統將博論封面寫錯，將政經學院寫成經濟學院。我查了80年代LSE博論顯示，他們博論有的寫政經學院，有的確實只寫經濟學院。維基百科上說倫敦政經學院也簡稱倫敦經濟學院。」其他人爭論回答「這些資料他不會相信的！就算去了英國回來，還是會有新藉口。」、「彭P 講的是論文裝定後正本的封面。學校全名稱不可能有不同印法的。你提出的好像是作者論文的前頁。」

(中時電子報)