鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨後，外界現關注焦點是否會在17日最後期限前登記參選，以及副手人選是誰的議題。對此，郭辦幕僚蔡沁瑜表示，郭台銘已經有定見，明天一定會給大家答案，請大家再等一下。

蔡沁瑜今接受媒體專訪表示，選不選總統，郭台銘已經有定見，明天一定會給大家答案。而她今天早和郭互動看來，她認為郭都已經想清楚了，就等郭開記者會跟大家說明。郭也請大家給些耐心，他一定會在9月17日，給大家一個交代。

(中時電子報)