資深媒體人彭文正多日來指稱總統蔡英文偽造學歷，總統府稱此為不實指控，已經委任律師，將針對彭文正說法向台北地檢署追加告訴涉嫌妨害名譽。但他強調不怕總統府的提告，且義正嚴詞稱會每天都提小英的論文門。而今天又有最新進展了，具他赴英國調查，他在節目再爆「蔡總統連碩士論文都沒有」。網友也對此表示，「論文只是開始而已，有人太天真了」。

彭文正在自己所主持政論節目《政經關不了》表示，對於蔡英文的碩博士學位，他抱持著追根究柢的精神，蔡英文雖然秀出博士論文，但卻沒有碩士論文，彭文正說，若她有碩士論文，但去英國倫敦政經學院的圖書館卻檢索不到蔡英文的博士和碩士論文，原本她的博士論文也沒有，到2019年6月28日以前都沒有。

彭文正質疑，若沒碩士論文她(蔡)怎麼畢業？36年後重出江湖的，到底是不是她的碩士論文呢？若她沒拿到，怎麼拿到她的碩士學位呢？

他也耐心向社會大眾解釋，在政經學院的《博士修業規定》54-5條中，若未達到同規定中第34-35條，在特殊情況下(學位考試候選人)考生可以不必繳交碩士論文，（但並不是不必繳交給圖書館），因此是不必提交論文，也可以拿到碩士學位。且博士學位的口試或再口試，失敗一次可以再來一次。因此「他(彭)判斷，蔡英文的博士口試那關沒過，然後就回台灣了」。

相關說法在網路激起熱烈討論，批踢踢網友紛紛留言，「公佈論文就只是個開始而已，有人就是太天真了」、「全民長知識，以後博士學歷更難騙人了」「原來是蔡碩士啊」、「原來是拿兩個碩士學位，不是博士」、「火越燒越旺囉」、「滿合的，當時蔡論文沒過，於是教授討論要給他怎樣的碩士學位，最後給了1.5個碩士學位」。

更有網友批「大家親手投出來的詐騙讀稿機」、「蔡演講比我畢業口試還差」「騙了35年？」。

網友在批踢踢論壇留言。(圖/截自批踢踢論壇)

(中時電子報)