才剛成為史上第2位同年包辦NBA與世界盃冠軍球員的馬克蓋索，在接受《歐洲籃球》訪問表示，自己還不確定能否參加明年東京奧運，不過今年世界盃很可能是他最後1次參加了，畢竟他都已經34歲了，等到4年後的變數相當大！

其實賽後媒體詢問的是，馬克蓋索明年能否跟39歲的哥哥保羅蓋索攜手參加東京奧運？畢竟蓋索兄弟曾一起打過2006年日本世錦賽奪金、2008年北京奧運與2012年倫敦奧運摘銀，到了2016年里約奧運僅剩保羅蓋索領軍只拿銅牌。

保羅蓋索也因受傷缺席今年世界盃，沒想到馬克蓋索仍幫西班牙奪金，更獲選最佳五人，提到自己未來參加國際賽機會，馬克蓋索說：「當我處於職業生涯的現階段，我無法給任何承諾，唯一可說的是，這可能是我最後1次參加世界盃。」

畢竟馬克蓋索今年才跟暴龍奪下NBA總冠軍，且執行最後1年2560萬美元球員選項合約繼續留在多倫多，明年夏天將成完全自由球員，前往自由市場測試身價，假如繼續代表西班牙參加東京奧運，確實對他來說，是不太容易的決定！

(中時電子報)