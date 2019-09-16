台北市長柯文哲勸進市議員陳廷秀參選台中市第一選區立委，陳廷秀不諱言對手蔡其昌是強棒，參選是大工程、時間太趕了，暫不考慮；藍營部分因前立委張顯耀確定不選，雲林農友林佳新有意前來挑戰，目前戶籍已遷到海線。

國民黨原要徵召前陸委會副主委張顯耀參選，但張顯耀日前表態不選了！雲林縣的菜農林佳新在臉書宣布，因台中海線基層朋友勸進，身為韓家軍，義無反顧投入台中市第一選區立委選舉，不讓新潮流把持台灣，他並於前日在梧棲浩天宮向國民黨台中市主委顏文正表明願戰的決心，並獲顏清標鼓勵，一切靜待高層決定。

民眾黨主席柯文哲，昨天到梧棲朝元宮參拜時，曾勸進現任無黨籍的市議員陳廷秀參選第一選區立委，但陳廷秀並未答應。

陳廷秀認為，他以無黨籍來參政較有揮灑空間、好做事，對於是否加入台灣民眾黨，笑稱「再說」；是否轉換跑道參選立委？陳廷秀強調，「當民代是要做事，又不是愛選舉」，他不諱言該選區對手是民進黨強棒立法院副院長蔡其昌，不是那麼簡單，暫不考慮參選。

(中時 )