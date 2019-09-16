喝咖啡對健康的好處不少，如今又多了一項！最新的研究發現，攝取咖啡也能降低膽結石疾病的風險，這項研究9月刊登在《Journal of Internal Medicine》上。

這個來自丹麥哥本哈根大學的研究指出，咖啡喝得多與膽結石疾病風險降低有關，這項研究進行了8年的時間，追蹤了超過10萬名有膽結石疾病風險的人，結果顯示，攝取每天超過6杯咖啡的人與未攝取咖啡的人比起來，罹患症狀性膽結石風險的機率低了23%，另外，只要每天再多喝一杯咖啡就會降低3%膽結石風險。

研究人員之一的Tybjaerg-Hansen解釋，由於咖啡因是透過膽汁排出體外，所以咖啡因可能減少了膽汁中膽固醇含量，而膽結石的發展取決於膽固醇和膽汁酸之間的平衡，有可能因此降低膽結石的風險。

此外，有其他研究則指出，女性即使每天僅喝1杯的咖啡，也會有降低膽結石風險的功效，其降低的風險大約是9%左右。

(中時電子報)