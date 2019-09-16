日本群馬縣一名31歲男銷售員，日前被警方逮捕與1名15歲國三少女進行性交易，更誇張的是，他以5000日圓（約1437元新台幣）代價，將少女帶到旅館開房間，時間長達7小時，過程中還用手機拍下愛愛的不雅影片。

日本《產經新聞》報導，這名男子去年6月透過朋友介紹認識該名少女，兩人後來在交友網站取得聯繫，男子後來提出希望以5000日圓代價進行性交易。今年2月23日上午9時，2人首度相約在群馬縣藤岡市某旅館見面，直到下午4時許才離去，整個性交易過程長達7個小時，男子期間還用手機拍下兩人的性愛過程。

當地警方表示，該男已婚，是名燃料公司銷售員，被逮捕後，坦承與少女進行性交易，警方仍在調查細節。

男子花5千日圓狂戰少女7小時消息傳出， 日本網友留言大罵「這男的好噁心」、「為了5000日圓，從早上9時做到下午4時？這時間也太長了吧，好可怕」。也有網友指責少女： 「雖然男生很可惡，但這個女生也有錯吧」、「為了這麼一點錢就出賣自己的身體，真的很不可思議」。

(中時電子報)