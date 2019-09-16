「手沖」(Hand Drip)，最能品味精品咖啡的風味，〈星乃珈琲店〉標榜店內咖啡杯杯手沖。（圖／姚舜）

首次入台的日本〈星乃珈琲店〉，針對台灣市場特別推出的〈鮮果冰咖啡〉，用新鮮水果搭配精品咖啡豆沖出的咖啡，風味很 和諧。（圖／姚舜）

Cafe，賣的不只是咖啡，它其實也兼具提供餐食、社交，甚至療癒的功能。在日本掀起〈窯烤舒芙蕾熱蛋糕〉（又被廣泛稱為：舒芙蕾厚鬆餅）排隊吃食熱的人氣連鎖名店〈HOSHINO COFFEE 星乃珈琲店」，就是憑好吃餐食與好喝咖啡，以及洋溢一股「大正浪漫」懷舊復古氛圍的店裝崛起市場，並快速發展連鎖開出超過230家門市據點的連鎖Cafe。

台灣〈星乃珈琲店〉的〈窯烤舒芙蕾熱蛋糕〉，高6公分、直徑約12公分，質地鬆軟輕柔，並有黑糖、楓榶與蜂蜜等3種口味選擇。（圖／姚舜）

在〈星乃珈琲店〉可以點到用鮮奶油和新鮮水果入餡的〈水果三明治〉，且水果很豐富。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉的〈舒芙蕾歐姆蛋焗飯〉表層的歐姆蛋充滿空氣感，質地非常輕柔澎鬆，蛋下則有「茄汁培根」或「勃根地牛肉」兩種焗飯，風味與口感都很好。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉的〈舒芙蕾歐姆蛋焗飯〉，蛋下覆蓋的是舖著一層起司一起焗烤的焗飯。（圖／姚舜）

〈多蜜漢堡排舒芙蕾歐姆蛋焗飯〉表面是輕柔澎鬆的烘蛋，底下除有焗飯外還有一塊用美國牛肉絞肉作的漢堡排。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉的〈多蜜漢堡排舒芙蕾歐姆蛋焗飯〉，漢堡排是用美牛絞肉製作，肥瘦比例適中，配著焗飯一起吃，是美味的和風洋食。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉的〈水果茶〉，有點甜卻又不會太甜，保留了茶丹寧，也喝得得到水果甘甜，比例拿捏精準。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉的〈水果茶〉，除有水果外並有一顆話梅，以話梅的鹹帶出水果的甘甜。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉可以喝得到道地日本〈抹茶〉和〈抹茶拿鐵〉，怕有些人怕抹茶太澀，還準備了糖漿供客人自己調配。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉的〈栗子舒芙蕾熱蛋糕〉，將法國經典〈蒙布朗蛋糕〉與舒芙蕾鬆餅結合。蛋糕上的栗子泥是來自法國。（圖／姚舜）

台灣〈星乃珈琲店〉的咖啡師新井智博（左），以及料理長國分博文（右）都來自日本。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉的水果窯烤舒芙蕾熱蛋糕上的水果繽紛多樣，預料會吸引更多網美打卡。（圖／姚舜）

〈星乃珈琲店〉菜單上亦可點到好吃的舒芙蕾歐姆蛋義大利麵。（圖／姚舜）

西洋式傢俱、立燈、溫暖黃色燈光，包覆式餐椅，以及老式皮沙發，〈星乃咖啡店〉的裝潢陳設帶著一股懷舊復古的「大正浪漫」風格。（圖／姚舜）

開在台北新光三越南西店一館4樓的〈星乃珈琲店〉，設有不同包廂，可供小團體包場。（圖／姚舜）

日本羅多倫和餐餐飲集團社長星野正則，今（9／16)天將主持〈〈星乃珈琲店〉台灣一號店的開幕。（圖／姚舜）

如今，被日本品味飲食男女定位為「高級喫茶店」的〈HOSHINO COFFEE 星乃珈琲店〉已被正式引進台灣，開在台北市新光三越南西店一館4樓的首店，將於今（9／16)日正式開賣。為打響知名度並炒熱人氣，9／16日至9／19日到店的前50組客人消費達低消，即免費招待贈送招牌〈窯烤舒芙蕾熱蛋糕〉一份。另外，9／20日至9／30日期間，凡到店內消費滿400元，則可獲贈〈星乃精選咖啡免費招待券〉一張，每天限量50份。

〈HOSHINO COFFEE 星乃珈琲店〉是日本前三大外食餐飲集團「羅多倫和餐餐飲控股集團」（Doutor.Nichires Holdings.Co.Ltd)旗下品牌，也是高端連鎖咖啡品牌。為傳遞品味精品咖啡完美體驗，星乃珈琲標榜店內咖啡的咖啡豆全是直火烘焙，且「現點現磨、杯杯手沖」，這樣的咖啡製程與帶著一股獨特的「儀式感」，與時下流行的義式咖啡形成很大區隔差異。

品味手沖咖啡時判斷咖啡豆是否新鮮，燜蒸時咖啡粉「膨脹度」是一簡易判斷標準（雖然烘焙程度不同會小有出入），台灣〈星乃珈琲店〉的日籍咖啡師新井智博在我眼前手沖蒸燜蒸時，中央的咖啡粉立時像火山噴發般膨脹隆起，說明了這裡的咖啡確實新鮮。

利用打發蛋白將舒芙蕾與鬆餅特性合而為一烤製的〈舒芙蕾鬆餅〉，堪稱日本烘焙業「最偉大的撩妹之作」，以澎鬆、肥厚的這種鬆餅，並以「包山包海、可甜可鹹」的各式口味療癒了無數女性。日本人將鬆餅稱為「Hot Cake」，〈星乃珈琲〉的〈窯烤舒芙蕾熱蛋糕〉就是直譯，廚師謹守著「以澎鬆肥厚為美」的原則，客人現點、廚房現烤，15分鐘後上桌，拿了尺量，直徑12公分，每塊鬆餅高超過6公分，有「黑糖」、「楓糖」與「蜂蜜」3種淋醬，自選。

〈栗子舒芙蕾熱蛋糕〉是將法式經典〈栗子蛋糕〉與厚鬆餅「送作堆」的「新藝綜合體」，甜粟子泥來自法國，與蛋糕體內用的法式奶油呼應。而以台灣在地水果搭配或入餡的〈季節鮮果舒芙蕾熱蛋糕〉、〈水果三明治〉，以及〈鮮果冰咖啡〉和〈水果茶〉，是〈星乃珈琲〉的「接地氣」之作，味道調和比例精準，和諧均勻、想必花了許多時間測試。

日文擅長汲取外來文化，並將「別人的東西」保存、消化、改良進而升華為「自己的東西」，「和風洋食」就在餐桌上體現了日本飲食的強大包容性。〈星乃珈琲〉菜單上的〈舒芙蕾歐姆蛋焗飯〉則是將西方的歐姆蛋或烘蛋、焗烤飯，以及原本即源於西方的〈蛋白飯〉，再整合、進化並升華為一種新洋食。

〈舒芙蕾歐姆蛋焗飯〉的碗底是用茄汁或紅酒肉汁提味的米飯，中層覆蓋了會「牽絲掛縷」的起司，最上層的歐姆蛋是將打發的蛋白與蛋液按一定例混合後進烤箱爐烤，上桌時那歐姆蛋鼓漲澎鬆、質地輕柔，口感輕盈似棉花糖，在日本有吃貨則說「像雲朵」。

〈星乃珈琲〉的裝潢陳設傳遞的是一股「老派浪漫」情調。如畫框的線板、帶有一點點斑駁感的鏡子、水晶吊燈、壁燈與立燈透出的是溫暖的黃光，鑲著鄉卯釘的皮沙發，懷舊、復古，穿越時空，說是「懷念古早」，其實是許多現代人「對抗當下，反叛現今」的心理投射，所以這種「大正浪漫」式的調調，現今在日本大受歡迎，連星巴克都想復刻這種「時代感」呢。

(工商 )