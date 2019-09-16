前總統馬英九日前出席國民黨總統參選人韓國瑜新北舉行造勢大會，但致詞遭民眾打斷，狼狽下台，引發外界議論，更讓馬韓兩陣營心結浮上檯面，親馬的台北市議員徐巧芯甚至認為前觀光局長潘恒旭在背後搞小動作。對此，資深媒體人謝寒冰表示，他不喜歡潘恒旭，但他不相信潘恒旭會搞這種事出來，他更抨擊，如果徐巧芯真的擔憂這個議題，那就不應該說這個議題，徐可以私下透過管道來表達意見，而不是在節目上這樣說，這才是真正離間馬韓關係！

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日於君悅酒店登場，韓國瑜、馬英九、國民黨主席吳敦義等人均應邀出席。值得注意的是，馬英九日前出席挺韓造勢遭韓粉噓下台，引發風波。此次的聯誼茶會，疑似為了避免外界做文章，茶會開始前半小時，主辦單位悄悄將兩人位置換成同桌。兩人在這場活動中，在前總統馬英九上台致詞時，兩人擁抱破冰。

不過，才在不久之前，因為馬遭虛下台一事，馬韓陣營雙方鬧的不可開交。親馬的台北市議員徐巧芯日前更在政論節目中指出，有股力量在見縫插針、分化馬韓，更指名這個力量是潘恒旭。此言一出，又使馬韓兩人關係雪上加霜。

對於徐的指稱，謝寒冰也在自己的直播平台中表示，有人指責某人故意在韓馬之間挑撥離間，並把矛頭指向潘恒旭。謝寒冰說完這句後，把話題轉到他對潘恒旭的感受，謝直言，「我根本從來就沒有喜歡潘恒旭，因為我覺得他有很多個性上，還有他處理事情方式，至少我不是很欣賞」。

接者，謝寒冰再話鋒一轉，回到原議題。他說，但是要說潘恒旭去挑撥韓和馬英九，他一點都不相信！他比較相信的是，那些說出這樣話的人，才是要去挑撥韓馬關係的人。「我想我要講的人是誰，大家都很清楚」。

謝寒冰直言，如果徐巧芯真的擔憂這個議題，那就不應該說這個議題，徐可以私下透過管道來表達意見，徐不會當著節目上面說這種事，徐會在節目上面說出來，就是表示徐想要挑撥韓跟馬之間的問題，如果徐說沒這樣說，那他只能說徐笨得跟隻豬一樣，因為人家擺明在挑撥，徐還上當，那天政論節目某個教授在節目上見縫插針，徐居然還起鬨，腦袋有洞嗎？他是不相信徐有這麼笨拉，如果徐真的這麼笨，那沒辦法，他只能說，徐回去要好好檢討。

(中時電子報)