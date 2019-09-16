隨著美國男籃在今年世界盃拿下史上最差的第7名成績，身為美國男籃主力之一的肯巴沃克，仍然提前表達自己想打明年東京奧運決心，復仇心態相當明顯，可是隨著美國男籃明年勢必展開「救贖」之旅，沃克還有機會再打東京奧運嗎？

被問到自己是否再打明年東京奧運，肯巴沃克回答，「這還很難講，也並非取決於我，我當然很樂意繼續參加國家隊，作為國家隊的一員，真的是一件充滿樂趣的事情，我很樂意再經歷1次。」今年世界盃是他首次參加成人級國際大賽。

只是攤開肯巴沃克在今年世界盃的個人數據，平均上場25.4分鐘，拿下14.4分、5.4助攻與3籃板，罰球命中率卻只有7成，更在遭遇法國的關鍵8強戰役失常，全場投9中2，含三分球4投0中，不僅沒傳出任何助攻，還發生4次失誤。

畢竟當前勇士球星柯瑞已經率先透過隊友卓雷蒙格林，表達自己想打東京奧運立場，火箭韋斯布魯克、拓荒者利拉德也是不錯的美國男籃控衛人選，甚至巫師沃爾也可能利用東奧宣告傷癒復出，肯巴沃克還有機會擠進美國12人名單嗎？

(中時電子報)