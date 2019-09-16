有什麼樣的事情能比這位俄羅斯母親還要震驚萬分呢？當她見到本該化成灰、埋葬在土裡的兒子，某天無預警的突然敲響家門。據《太陽報》報導，安東尼娜(Antonina Mikhailovna)的兒子已經失聯了很久，有一天安東尼娜接到警方的通知，他們請安東尼娜前來認屍，隨後安東尼娜確認了那具遺體就是她消失已久的兒子—康斯坦丁(Konstantin)。聽聞噩耗，家人們都十分心碎。與康斯坦丁分居的妻子、女兒更在當地替他舉辦了追悼會，將他火化埋葬於公墓中。

不過在4個月前，安東尼娜卻突然聽到了敲門聲，當她往貓眼上一看頓時目瞪口呆，只因為她那離世已久，早已被燒成灰的兒子竟然站在她的門外。安東尼娜說，當她看到康斯坦丁站在門外時，她簡直快崩潰了。因為站在她門前的是一位「已逝之人」(dead man)。

據警方釐清後表示，原來康斯坦丁根本沒有死亡，他之所以會失聯這麼久的原因是因為他需要「思考生活的意義」。康斯坦丁曾在一個極大的海軍基地工作，但是工作的壓力下讓他開始重新思考他的人生，他認為需要花一點時間來了解自己。隨後警方轉達了安東尼娜的歉意，針對自己錯認屍體而搞出這一連串的烏龍，安東尼娜說自己感到非常抱歉。

(中時電子報)