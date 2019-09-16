國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜14日週六赴台中跑拜廟行程，祈福能國人能風調雨順、國泰民安。但在13小時內狂跑21間宮廟，打破自己拜廟紀錄，更讓各方都傻眼。總統蔡英文更對此嘲諷，是能有多少時間和民眾互動！但跑這麼多的宮廟，卻有不得已的苦衷。

國民黨立委江啟臣日前在臉書公布韓國瑜的台中拜廟行程後，引來不少網友質疑，「這是要操死韓市長嗎？」。原來21間宮廟是經過追加再追加，從原本9間一路飆升到21間，且遍佈台中山、海、屯區與市區。

據《聯合》報導。據悉，當天各地宮廟多數都準備新鮮水果、美食要讓韓國瑜享用，但可惜的是韓國瑜根本沒來的及吃，就只好匆匆趕往下一間宮廟，當天從早上8點半跑到晚上10點。甚至原先預計結束的時間，從晚上8點，一直延到10點才結束。就是因為候選人不論是立委還是議員都要搶韓，而韓國瑜更是照單全收，國民黨多位議員說，「韓國瑜配合度高，尤其對台中，更是有求必應」。當天碰到「韓粉突破防線，一心與韓合照」，韓國瑜也笑著接受。

韓國瑜目前除了要跑自己總統大選行程，還肩負輔選立委的「母雞」角色，但距投票只剩100多天，加上接下來「高市議會開議」及「赴美行程」，韓的時間被極度壓縮，甚至郭台銘可能在這兩天表態是否參選。都在再考驗，韓的口條應對進退。且將來如何全台跑好、跑滿，對韓體力及競選團隊是大挑戰。

而韓國瑜競辦也對此表示，韓國瑜希望不論時間多麼緊湊，都要能與民眾有更多的互動，以便了解民心所向，所以團隊在行程規劃上專注在於能與民眾多接觸交流的行程，未來會在韓國瑜體力能負荷情況下盡力安排，因為對韓國瑜來說，民眾的支持就是最大的動力。

(中時電子報)