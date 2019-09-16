台灣民眾黨官方網站15日上線，開放線上入黨，不過，今凌晨傳出遭駭客入侵，目前暫時關閉網頁進行維護。

民眾黨發言人陳思宇表示，有心人士透過簡訊驗證機制，癱瘓註冊系統，考量有民眾想入黨卻收不到簡訊，因此暫時關閉網站，並調整簡訊認證機制，待恢復正常會再度開放使用。

她說，網站維修進度與最新消息將公布在民眾黨臉書粉絲專頁，也請各位關心台灣民眾黨的朋友密切注意。

(中時 )