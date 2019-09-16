民眾黨網站上線 遭駭客入侵關閉 09:362019/09/16 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣民眾黨網站15日甫上線，今凌晨遭駭客入侵，目前暫時關閉。（民眾黨提供／張立勳台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾黨官方網站15日上線，開放線上入黨，不過，今凌晨傳出遭駭客入侵，目前暫時關閉網頁進行維護。 民眾黨發言人陳思宇表示，有心人士透過簡訊驗證機制，癱瘓註冊系統，考量有民眾想入黨卻收不到簡訊，因此暫時關閉網站，並調整簡訊認證機制，待恢復正常會再度開放使用。 她說，網站維修進度與最新消息將公布在民眾黨臉書粉絲專頁，也請各位關心台灣民眾黨的朋友密切注意。 (中時 ) #民眾黨 #網站 #簡訊 #開放 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲讚郭台銘治國第一名 願當榮譽總幹事 17:192019/09/12 政治 幫郭台銘爭取連署 柯文哲：我幫他填一張就好 09:562019/09/13 政治 郭個人利益重？柯脫口稱這個人才是 13:492019/09/13 政治 柯文哲訪南投紫南宮特贈金雞 厚此薄彼？ 17:522019/09/13 生活 評選情 柯：國民黨一盤好棋下到亂 10:392019/09/14 政治 南下高雄人氣冷 柯自嘲菜市場都這樣 02:442019/09/15 政治要聞 今參拜台中宮廟衝著韓國瑜而來？柯P這樣說 11:472019/09/15 政治 柯文哲勸進選立委 陳廷秀：暫無考慮 12:392019/09/15 政治 柯文哲參訪苗栗牧場 逢收假塞車遲到半小時 19:452019/09/15 政治 台灣民眾黨官網上線 動動手指即可線上入黨 21:422019/09/15 政治 政治熱門新聞 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... - 政治 呼之欲出 郭台銘副手是他？ - 政治 律師讓英國校方退讓了 彭文正：論文聞香團要做這事 - 政治 彭文正為何緊咬小英論文？名嘴驚爆內幕... - 政治 綠委恐被韓流沖倒？蔡英文高雄拜廟藏巨大隱憂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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