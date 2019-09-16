北京大力投資太平洋島國

索羅門國會（見圖）外委會加開聽證會，討論與台邦交問題。（中央社）

索羅門當地媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）今（16）日在臉書刊出報導，指出索國政府正準備驅逐台灣駐索羅門大使廖文哲，稱廖文哲干預索羅門內政。

報導引述消息人士指出，索國高層今天將召開特別決策會議，決定是否轉向與北京建交。

消息人士說，如果今天會議決定轉向北京，政府將會要求台灣駐索國使館人員離開。消息人士還指出，索國政府認為，台灣駐索國大使廖文哲干預索國內政，相關事例包括上周一名資深政府官員被控向親北京的內閣成員、國會議員遊說，轉向與支持台灣。

2名國會議員向索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）展示這名官員傳給他們的私人訊息，訊息聲稱，如果他們轉而支持台灣，每一個人將會額外獲得100萬美元。蘇嘉瓦瑞隨後召見台灣大使廖文哲、對他表示失望，他認為「台灣正在干預索羅門的內政」。據悉，索國司法部門已接獲指示為驅逐大使做最後準備，相關部門人員拒絕回應報導是否屬實。

報導說，索國政府為驅逐台灣大使做出準備，顯示索國政府準備轉向承認北京政權。

事實上，《索羅門星報》（Solomon Stars）早在14日便引述總理府知情人士的消息報導，索國總理蘇嘉瓦瑞希望近日就有決定，這樣他在聯合國大會上可以宣布索國與台灣斷交，並與北京建交的政策。

索羅門16日再度召開會議，討論是否與北京建交的問題。索國總理蘇嘉瓦瑞希望，能在聯合國大會上宣布這項消息。索國外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）昨天痛批蘇嘉瓦瑞，失信國會與美國。

蘇嘉瓦瑞預定21日前往紐約，出席聯合國大會，美方已安排他與美國副總統彭斯（Mike Pence）見面。不過，索國總理府先前指出，蘇嘉瓦瑞將在出訪前決定，是否與台灣斷交，轉與北京建交。

雖然索羅門是否與台灣斷交，轉與北京建交是內閣會議權責，毋需經國會同意，但蘇嘉瓦瑞先前承諾，會聽取國會外交委員會的意見。而國會外交委員會已召開3場聽證會，仍在收集書面意見中，原本預計10月底提交報告，但如今時程提前，引發程序爭議。

索羅門若與北京建交，將成為對岸在南太平洋的重要戰略資產，華府給予高度關切。美國不但準備重開在索國的大使館，恢復進駐和平工作團（Peace Corps），也正在當地推動多項援助方案。美國與澳洲、紐西蘭、日本等索國傳統援助國也正面回應蘇嘉瓦瑞所提出的「國家交通核心計畫」。

跨黨派小組在提交總理的報告建議，索羅門與中國大陸在9月中前建交，以趕上中共10月1日慶祝建政70周年。

(中時電子報)