香港社運團體「香港民權抗爭」15日深夜指控合作團體「台灣基進黨」未經同意、以雙方名義對外募款，經要求後不關閉募款專頁及公布帳戶明細，宣布即日起與台灣基進分道揚鑣、保留法律追訴權。台灣基進隨後緊急發布聲明，強調從未利用香港抗爭運動圖利，但為了避免爭議，即日起將暫停募款帳戶。

香港民權抗爭與台灣基進在台灣共同成立「香港民權支援協會」，也在通訊軟體Telegram上設有「香港民權支援協會 - 流亡求助」頁面，內有流亡申請手續提醒，以及郵局、比特幣捐款帳戶。

整起事件起因為，香港民權抗爭日前發現TG頻道上有以該組織為名、聲援香港流亡社運人士的募款活動，15日中午在臉書粉絲頁上發布一篇「澄清從未以流亡義士之名公開籌款」文章遭刪除，經查證為擁有編輯權限的台灣基進李姓成員所為。溝通過程中，李男承認「情急之下才出此下策」，但強調「單純是香港友人想幫忙募款，不知會是此募款形式」。

雙方在臉書私訊溝通未果，香港民權抗爭要求台灣基進立刻刪除TG頻道並公布募款帳戶明細。台灣基進迄今仍未公開募款專戶收支明細，TG專頁則移除所有募款內容，但仍保留該頻道。

香港民權抗爭痛批，擅用香港民權抗爭之名、唆擺台灣基進黨及利用香港流亡義士騙取資金或任何援助及達到任何目的的不明人士，是「吃人血饅頭」、「發國難財」的卑劣行為，相關舉止可能已觸犯香港及台灣兩地的法例，還可能危害到流亡人士。

對香港民權抗爭大動作在臉書指控，台灣基進表示，在香港雨傘革命後，為了協助港人在台自助與自我組織，台灣基進向社會局立案成立「高雄市香港民權支援協會」，期許台灣能成為香港的「大後方」。

台灣基進秘書長陳信諭表示，一開始透過香港中間人介紹楊逸朗為組織窗口，雙方同意募款作為短期支援運用，並使用台灣基進黨主席陳奕齊之名開戶以昭公信。後來楊逸朗卻告知「要來台灣念書了，所以不方便進行」，導致協會運作停擺。數日前，幾位香港社運成員來台提出需求，才提出在TG上募款的想法。

陳信諭強調，多年來透過各種管道無償支援香港抗爭者，從未拿取一分一毛。對遭指控「冒名募款」感到十分驚訝與遺憾。為了避免爭議延燒，今日將先暫停捐款專戶，避免民眾誤捐。

(中時 )