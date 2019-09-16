今年夏天無奈遭到老東家灰熊交易到爵士的康利，正式宣告自己不再穿上11號球衣，而是改穿10號，他的解釋是，「如果我將來還有機會代表灰熊出賽，我會穿回11號，但在別的地方，我不會再穿這個號碼！」充分展現他對灰熊的愛。

也難怪康利會做出如此宣誓，他在2007年第4順位被灰熊選上，一口氣就待在灰熊長達12個球季，目前他不僅超越馬克蓋索成為灰熊隊史得分王，也是灰熊隊史助攻王、抄截王、三分球王與上場時間王，幾乎快成灰熊的「代名詞」。

可惜隨著灰熊近年進入重建期，不再需要康利當作球隊核心，灰熊在今年7月7日宣布，把康利交易到爵士，換回柯佛、克勞德與葛雷森艾倫等人，讓他正式告別12年效力灰熊的時光，灰熊目前打算改用從灰狼換來的泰厄斯瓊斯主控。

儘管無情把康利交易到爵士，灰熊老闆佩拉卻公開給予承諾，球隊未來會找時間正式退役康利的11號球衣，藉以表達他對灰熊長年以來的貢獻，如今康利也用不再穿上11號球衣作為回應，只能怪NBA就是一門生意，康利只能認了！

(中時電子報)