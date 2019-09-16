金門金寧鄉一間知名脫衣陪酒KTV酒店，14日晚間在店內包廂上演大亂鬥戲碼，位在兩個不同包廂的13位民眾，因酒後口角起衝突演變成雙方互毆，當場造成2重傷2輕傷的事件，警方昨天獲報後，逮捕涉案的5名男子移送法辦，其中4名遭到收押，還有一名后嶼守備隊士兵遭到交保。

據了解，警方在14日晚間獲報，位於金寧鄉的一家當地知名脫衣陪酒KTV內，發生10餘人集體鬥毆事件，現場還有多人受傷送醫，警方到場後，先留置現場鬥毆酒客，發現2派人馬原本分別在2個包廂內喝酒，但是卻發生口角，演變成現場大亂鬥。

據了解，其中一間包廂內的5人與另一間包廂內的8人都是當地民眾，結果在5打8情況下，現場陳姓、辛姓民眾當場遭毆成重傷，另兩名陳姓與蔡姓民眾則是輕傷，雙雙被送往醫院急救。

警方據報後立刻清查身分，昨天立刻逮捕5名涉案男子，訊後依殺人未遂罪嫌移送地檢署偵辦，其中4位是當地民眾，另一位在家烤肉中途被叫去赴約的后嶼守備隊上兵則以5萬元交保。

當地人士表示，發生鬥毆的KTV酒店在當地相當知名，號稱敢玩敢秀，店內的小姐都是台灣渡海到金門陪酒，常久以來都是金門夜生活的一大重要地點，不少當地軍民與大學生都是店內消費主流，不過衝突倒是相當少見，因此金城分局從昨晚起，就針對該家店實施站崗與加強臨檢。

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(中時電子報)