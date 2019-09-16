2020大選將近，綠藍政治人物的一言一行也備受關注。前國民黨立委孫大千在臉書貼出兩則新聞，包括前行政院長游錫堃表示，建議大家共同促進台美建交，川蔡任內可能性較高以及民進黨立委王定宇表示，將利用拜會美國國會機會，表達台灣希望參與美國環太軍演的意願，尋求美國國會支持。孫大千直言，「民進黨為了要贏得明年的總統大選，想盡各種辦法要把台灣推向戰爭的邊緣」。
孫大千在臉書指出，在美中貿易戰打得如火如荼之際，這個時候高喊台美建交，不是擺明了把台灣送給川普當槍來使嗎？哪壺不開提哪壺的結果，就是逼迫北京政府對台採取更強硬和激烈的措施，反正吃虧倒楣的是台灣人民，民進黨只要拿下政權，依舊可以吃香的喝辣的，不是嗎？
他認為，明知中國大陸對台問題的紅線劃在哪裡，卻又一次次重踩紅線，挑釁北京政府，一旦台灣加入美國的環太平洋軍演，北京政府勢必被動展開反擊，民進黨難道真的為勝選可以不擇手段到這樣的地步，寧可讓台灣人民冒著擦搶走火的風險，也在所不惜嗎？
孫大千認為，川蔡任內，會不會台美建交，恐怕還是未定之數，但是可以預見的是，川蔡任內，兩岸烽火勢必再起。
文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書
(中時電子報)
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