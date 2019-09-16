為提升現有防疫作為，海巡署今（16）日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，規劃透過精實的專業訓練，培育具備「緝毒」、「偵爆」及「檢疫」能力的新一代海巡偵搜犬！

目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月之「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在明年正式服勤。(圖/海巡署提供)

海巡署早在民國89年，就自國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，然隨歲月的流逝，且沒有補充新血的情況下，在104年走入歷史，海巡署有鑑於當前非洲豬瘟疫情擴散、各類新興毒品日益嚴重、犯罪手法日新月異，所以決心成立「海巡偵搜犬區隊」，期待借重犬隻靈敏嗅覺等特性，來輔助各項執法工作，全面打擊不法，守護台灣。

目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月之「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在明年正式服勤。

署長陳國恩表示，人的嗅覺敏感度只有狗的100萬至10萬分之一，狗具有靈敏的嗅覺，可分辨高達3,000種以上味道，在非洲豬瘟疫情嚴峻之時期，本署將秉持「寧可多做不可少做」的原則面對挑戰，活用高科技及犬隻的先天優勢，加強查緝毒品、槍械及農畜產品等不法，層層守護台灣邊境之安全。

目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月之「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在明年正式服勤。(影音/海巡署提供)

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