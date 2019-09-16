羅姓男子去年投宿旅店，趁另名男子熟睡之際，突襲撫模對方下體洩慾，法官審理時，羅辯稱他跟對方曾有「眼神交會」，他「摸鳥」只是要試探對方有無意思，還說「他不要，就會轉身啊！」。高院依乘機猥褻罪判他徒刑6月，得易科罰金。被害男子日前申請性侵被害補償金，獲補償5萬元，檢方已先墊付5萬元，將向羅男提告追償。

判決指出，去年8月28日凌晨2時許，羅男投宿台北市某間旅店，見被害男子熟睡，先在被害人覆蓋棉被外側，碰觸他的下體一次，被害人警覺有人伸出鹹豬手，用腳踢開羅的手，但羅竟進而將手伸入被害人褲子，撫摸他的大腿及下體，被害人被驚醒，用手抓住羅的手，然後報警偵辦。

一審審理時，羅男辯稱，他投宿的旅店是著名的同志聚集處，關燈時被害人不只1次看他，他以為對方是同志，才在關燈後沿著他的小腿摸上去，期間對方沒反抗，他認為若對方「不要」就會轉身。

法官審理認為，案發現場的旅店是否供同志聯誼聚集，被害人有沒有眼神示意，或有無裸露身體拍照、被害人入住目的為何，都無法證明被害人在清醒時，有無意願與羅發生性行為或猥褻行為，羅不能尊重他人身體自主，在深夜趁被害人睡眠中撫摸，犯後否認犯行，還稱對方有意讓同志碰觸，態度不佳，判刑8月。

羅男上訴高院，高院改判羅徒刑6月，得易科罰金18萬元，被害男子日前申請性侵犯罪補償，請求精神慰撫金40萬元，但檢方審議後，先墊付被害男子5萬元補償金，並簽分「求償字」案，將向台北地院提民事訴訟，向羅男追討這5萬元。

(中時 )