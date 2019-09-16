昨晚第16號颱風琵琶生成，雖然對台灣的直接影響不大，但天氣風險公司總經理彭啟明表示，除了琵琶颱風外，還有兩個低壓，有機會發展成下一個颱風。若成颱，就是第17號颱風塔巴。

彭啟明在臉書上提到，季風低壓環流內部，除了有琵琶颱風外，還有另外兩低壓，有機會發展成下一個颱風，後續也可能還有低壓再發展，至於說是哪個低壓、發展時間點或者是否接近台灣，目前還只能觀察未來兩三天的發展，但這個時期還算是颱風季，不必太過緊張。

彭啟明說明，由於西太平洋的季風低壓外圍稍微接近台灣，北部、東北部迎風面都有持續性降雨發展，這也讓北部、東北部以及東部都可感受到涼意，中南部靠山區有偶有短暫降雨，但預期下周還是可能回到典型高溫的夏季天氣，夏天還未結束。

氣象局的臉書也指出，未來一周全台多數地區都下雨，直到19~22日，受到低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部、南部及東半部會斷斷續續降雨。

(中時電子報)