人夫逮到小王，小王也寫了悔過書，可是還是告不成，北市一名綠帽夫為此氣炸了。

這名人夫2017年底借用妻子的手機，竟意外發現吳姓小王傳給妻子的曖昧簡訊「超愛妳的」、「也超喜歡與妳做愛」、「超舒服的，等妳喔」，讓他憤而質問妻子。

人妻表示與吳男是同事，坦承在對方住處、北投山區、車上偷情4次，人夫氣急敗壞跑到吳男家中要求寫下悔過書，吳男被逼後寫了「本人吳XX，106年10月13日在北投XX路人妻家，被她先生當場抓到介入人夫家庭，實感到後悔，祈求人夫原諒，今後絕不再與人妻來往，否則任由人夫處置（無條件賠償新台幣500萬元）放棄上訴」。

據《東森新聞雲》報導，人夫拿到吳男的悔過書提告，以為打贏官司，不料吳男到案後矢口否認與人妻發生性關係，檢方最後因無具體事證能證明2人發生性關係，因此將2人不起訴，人夫不服轉向法院聲請交付審判。

台北法院認為，吳男的悔過書雖提及「介入他人家庭」，並無直指「發生性行為」，無法成為偷情證據，再度駁回人夫的審判聲請。

(中時電子報)